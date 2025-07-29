Devlet Bahçeli, Next Sosyal platformuna katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Next Sosyal platformuna katıldığını bildirdi, platformu kuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı tebrik etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu Next Sosyal'e katılım çağrısı yaptı.

MHP lideri Bahçeli'den Bayraktar'ın davetine yanıt geldi. Bahçeli, X hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum.

Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."