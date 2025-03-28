Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası Tuncer Bakırhan'dan mesaj

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bayram dolayısıyla yaptığı açıklamadan sonra Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasını paylaştı.

Tuncer Bakırhan'ın "Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz" sözlerinin ardından Devlet Bahçeli, bu açıklamayı "değerli ve takdire şayan" bulduğunu ifade etti. Ayrıca Bahçeli, "Tuncer Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları değerli ve takdire şayandır" dedi.

"DÖVERİM YAKLAŞIMINI BİZ KABUL ETMEYİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Bakırhan, "Dün, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler’ başlıklı konferansta yaptığım konuşmadan bir kesit: Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye’nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz" paylaşımı yaptı.