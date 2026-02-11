Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü 115 yıllık okulda yangın

Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü, kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu çıkan yangında zarar gördü.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan 115 yıllık Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.