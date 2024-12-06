Devlet Bahçeli, Öcalan'a yaptığı çağrı hakkında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminin açılışında DEM Partili milletveilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile devam eden yeni süreç hakkında konuştu.

Bahçeli, Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke ve Ekol TV Moderatörü Pınar Işık Ardor’un kendisine yaptığı ziyarette gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, 1 Ekim’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve 22 Ekim’de grup toplantısında yaptığı Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin adını "Huzur içinde terörsüz Türkiye" olarak tanımladı.

Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor" sözlerini ardından DEM Partili milletvekillerinin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.

"SİYASETEN YAPILMIŞ BİR ÇAĞRI DEĞİL"

Bahçeli, Türkiye’nin yakın çevresinde yaşananlara dikkat çekerek "toplumu ayrıştıran değil birleştiren politikaların izlenmesi" gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısının siyaseten yapılmış bir çağrı olmadığının belirtti ve bu kapsamda 22 Ekim’den bu yana gerçekleşen 3 grup toplantısının ardından yaptığı çağrıyı yinelediğini ve arkasında durduğunu söyledi.

Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı" yorumunu yaptı ve DEM Parti'nin "Türkiye partisi olması yolunda adım atmasının beklendiğini" dile getirdi.