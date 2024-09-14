"Devlet Bahçeli öldü" iddiası: MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama

MHP, sosyal medyada "Devlet Bahçeli öldü" şeklinde yapılan paylaşımlara yönelik suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bazı hastalıklı ruhlardan akseden ahlaksızlık ve pisliklerin, aşırı yağışla oluşmuş sel gibi sosyal medya mecralarından taşarak kamu vicdanını kirlettiğini" ifade eden Yalçın, iddialara ilişkin haber ve yayın yapanlara da tepki gösterdi.

Açıklamasında, sosyal medya mecralarını hedef alan Yalçın, "Toplum ahlakını, milli değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tehdit eden birer batakhaneye dönüşmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Bazı siyasi partilerin birincil hedef kitlesi maalesef sosyal medya fareleri ve bot hesaplardır. Sosyal hayata uyum sağlayamayan, dijital batakhanelerde vakit geçiren tiplerin sosyal medyada kendilerine yer açma çabasında olduğu bilinmektedir. Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır. Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir. İşte bu tipler, ahlakı değil, çıkarı önceleyen CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır. Manipülasyon ve tahrike müsait sosyal medya kullanıcıları, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin sofralarının katığı, çıkarlarının malzemesi veya piyonu durumuna düşmektedir."

CHP'Yİ SUÇLADI

Türkiye'de sosyal medya platformlarında oluşan sel ve taşkınlara kanal açan gazete ve televizyonların başını CHP destekçisi medyanın çektiğini savunan Yalçın, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir. Hem bu tür alçakça asparagas haberler alçakça ortaya atılmakta hem de sosyal medya farelerinin önceden planlanarak çeşitli mecralarda yayımlanan hakaret ve küfürleri bot hesaplar eşliğinde derhal kamuoyuna servis edilmektedir.

Günlerdir sefil manipülasyonlar ve dedikodu haberleri tertip edilerek alçakça Genel Başkanımıza saldırılırken, bırakınız bir siyasi parti liderini, herhangi bir insan veya ülkesini seven herhangi bir politikacı için kaleme ve ağza alınmayacak, ifade edilemeyecek şerefsizce hakaretler sıralanmaktadır. Şeref ve haysiyet yoksunları, itibar suikastı peşindedir. Partimizce kamuoyuna verilen yalanlama ve açıklamalar da öncelikle aynı medya çetesi tarafından kullanılmaktadır."

"SİYASİ HESAPLARLA AÇIKLANAMAZ"

Yalçın, sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin "teşvik edilip sahip çıkılmasının, dönüp dolaşıp faillerini vuracağını" belirterek, "Bu mesele, elbette sadece siyasi hesaplarla açıklanamaz. Konunun sosyal ve sosyopsikolojik tarafı mutlaka hesaba katılmalıdır. Politik hesap ve çıkarlar uğruna nesillerimizin devamı ve geleceği, toplumun ruh sağlığı göz ardı edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın "MHP olarak, milletimizin anane ve değerlerini yok etmeye yönelen mide bulandırıcı sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sosyal medyada oluşan bataklıkların kurutulması, sanal batakhanelerin bir daha işlemeyecek duruma gelmesi için mücadelemizi amansızca sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

RTÜK'E SANSÜRLER NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Yalçın, Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşlarını tutarlılıkla devam ettireceklerini belirterek, "Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Diğer taraftan ekranlarda ve sosyal medya platformlarında her geçen gün artan kirlilik ve itibar suikastlarına son vermek üzere gayret sarf eden Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.