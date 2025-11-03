Devlet Bahçeli önerdi: Osmaniye'de yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilmesi planlanıyor.

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen yurttaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Öneri belediyenin Kasım ayı toplantısı için gündeme alındı.

DEVLET BAHÇELİ ÖNERDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."