Devlet Bahçeli, partisinin kurduğu 5 enstitünün temsilcileriyle Ankara'da toplantı düzenledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin himayesinde kurulan beş enstitüsünün temsilcileriyle Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen ortak programda bir araya geldi.

MHP bünyesinde, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü ile Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü, Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen ortak programda buluştu.

Toplantıda enstitülerin yürüttüğü çalışmalar, gelecek dönem projeleri ve işbirliği başlıkları ele alındı.