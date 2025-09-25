Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 27 Eylül Cumartesi Antep’te yapacağı toplantı öncesi, Diyarbakır’ın en işlek noktalarından Dağkapı Meydanı’na posterleri asıldı.

Amida Haber’in aktardığına göre, “Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları”nın sonuncusu Antep’te düzenlenecek.

Katılım çağrısı kapsamında, MHP Diyarbakır İl Teşkilatı Dağkapı Burcu’na Bahçeli’nin posterini yerleştirdi. Teşkilat daha önce de Sur, köprü ve üst geçitlere MHP bayrakları asmıştı.