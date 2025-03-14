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Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile telefonda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Güncel
  • 14.03.2025 13:31
  • Giriş: 14.03.2025 13:31
  • Güncelleme: 14.03.2025 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile telefonda görüştü
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.

Görüşmeyi Memişoğlı, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

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