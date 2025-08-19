Devlet Bahçeli, Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güncel gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yayımladı.

CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in dün partisinin Aydın mitinginde yaptığı konuşmayı eleştiren Bahçeli, "Yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir" dedi.

İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara ilişkin bu kez daha net mesajlar veren Bahçeli, "CHP’li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir" derken Özgür Özel'i 'özeleştiri yapmaya' davet etti:

"SOYGUN DÜZENİ BÜTÜN VAHAMETİYLE MEYDANDA"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'Sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır. CHP Genel Başkanı’nın, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP’nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir. Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı’na hiçbir şey kazandırmayacak, hiçbir şey de katmayacaktır."

DAVALARIN SONUÇLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Soruşturmaların bir an önce tamamlanması çağrısını yineleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır. Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır. CHP Genel Başkanı’nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir."

SELAHATTİN YILMAZ'A SAHİP ÇIKTI

Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır."

Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasıSelahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yılmaz, Alaattin Çakıcı ile beraber Devlet Bahçelİ'yi ziyaret etmesiyle de gündeme gelmişti.

"HIRSIZ YOLDAŞLARIYLA MEŞGUL OLSUN"

MHP lideri, Özgür Özel’e yönelik açıklamalarını, "Dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır" sözleriyle tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili dün Aydın'da konuşan Özgür Özel, şunları söylemişti:

"Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Herkes bilsin ki; biz bu kişiyi ne görürüz ne biliriz ne tanırız ne yanyana gelmişiz. Ancak MHP’nin gözbebeğidir. MHP’li Genel Başkan Yardımcılarının yakınıdır. Devlet Bey’in yakınıdır. Buradan bütün Türkiye duysun ki Devlet Bahçeli ‘Yeter davalar çok uzadı. Türkiye’ye zarar veriyor. Bir an önce bitirin’ dediği için AK Toroslar çetesi MHP’ye de ayar vermektedir."