Devlet Bahçeli: Siyaset çıkar yarışı değildir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Milletin geleceği için doğru yerde durduklarını savunan Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz" dedi.

Bölgesel gelişmelere işaret eden Bahçeli, "Bazı platformalar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti: "Yaşadığımız coğrafya tarihinin sırtımıza yüklediği sorumluluklarla olanlara çözümsüzlükle bakmıyoruz. Akıl varsa bilgi varsa çözüm bulunacak diyenlerdeniz."

"TARİHİ BİR SORUMLULUK"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci için de "yarınlarımız için alınan tarihi bir sorumluluk" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur. Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız."