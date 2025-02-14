Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.

KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine 6 Şubat'ta kalp ameliyatı geçirmişti.

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."