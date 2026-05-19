Devlet Bahçeli, TFF’ye “Ligleri tescil etmeyin” çağrısında bulundu iddiası

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na “şike ve bahis” operasyonlarını gerekçe göstererek liglerin tescil edilmemesi yönünde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Bahçeli, mevcut sezona özel olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve Süper Lig’in gelecek sezon 21 takımla oynanmasını tavsiye etti.

"21 TAKIM OLARAK DEVAM ETSİN"

Söz konusu açıklamaları, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 yayınında dile getirdi.

Burhan canlı yayında, Bahçeli’nin TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “Ligleri tescil etmeyin” mesajı verdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na da bu durumu ifade etmişti. ‘Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım’ demiş.”

KARAGÜMRÜKLÜ OLMUŞTU

Süper Lig’de hafta sonu oynanan maçların ardından Antalyaspor küme düşen son takım olmuştu. Daha önce Karagümrük ve Kayserispor da lige veda eden ekipler arasına katılmıştı.

Öte yandan Bahçeli’nin futbol gündemiyle ilgili çıkışları daha önce de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

MHP lideri, 6 Şubat depremlerinin ardından statlarda yükselen “Hükümet istifa” sloganlarına sert tepki göstermiş, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklayarak “Artık Karagümrüklüyüm” ifadelerini kullanmıştı.