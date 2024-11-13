Devlet Bahçeli’nin adı kaldırıldı: Atatürk Kent Meydanı oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Zeyrek’in yaptığı açılış konuşması sonrasında gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından verilen önergede, “Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. İlçemizde bulunan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin kaldırılması ve meydanın isminin ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak belirlenmesi için belediyemize, 3 bin 198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ adının ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.

GÜNDEM MADDESİ KABUL EDİLDİ

Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AKP Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi, önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini söylediler. Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AKP Grubu meclisi terk etti.

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesinin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.