Devlet bedelliden kasayı dolduracak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması beklenen torba yasa teklifine ilişkin etki analizi kamuoyuna yansıdı. Hürriyet’te yer alan habere göre, teklif kapsamında bedelli askerlik ücretinin artırılması, kamuya ait bazı taşınmazların özelleştirilmesi ve bazı KDV istisnalarının daraltılmasıyla bütçeye milyarlarca liralık ek kaynak sağlanması planlanıyor.

Teklife göre bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya çıkarılacak. Ücrette öngörülen yaklaşık yüzde 25’lik artıştan elde edilecek gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor. Etki analizinde, 2025 yılında bedelli askerlik uygulamasından genel bütçeye yaklaşık 60 milyar lira gelir kaydedildiği, yapılacak artışla 2026’da yaklaşık 19,2 milyar liralık ek gelir elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Torba yasa teklifinde ayrıca kamu kurumlarının faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan taşınmazların ekonomiye kazandırılması da yer alıyor. Bu kapsamda sosyal tesisler dahil olmak üzere 230 taşınmazın, toplamda yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik alanın özelleştirilmesinin talep edildiği; yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik alan için imar planı hazırlandığı ifade ediliyor. Bu adımla 35 ila 45 milyar lira arasında kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeyle bazı KDV istisnalarının kısmi istisnaya dönüştürülmesi planlanıyor. Bu değişiklikten de bütçeye yaklaşık 4,3 milyar liralık ek gelir sağlanmasının beklendiği belirtiliyor.