Devlet çiftçinin boğazına çöktü: “Tarla kirasını 4 yılda 16 katına çıkardılar”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorumlu bakan bize, ‘2020 yılından 2024 yılına kadar kira bedellerini tam yüzde 1600 arttırdık’ diyor. Kira bedelleri yüzde 1600 zam ile 16 katına çıkmış. Çiftçiye bir yılda buğday için yüz 10, arpa için yüzde 3 zam veriyorlar. 4 yılda çiftçiden yüzde 1600 lira zamla kira bedeli istemişler" ifadelerini kullandı.

BirGün\Ankara

Enflasyonu arttırdığı gerekçesiyle asgari ücretlinin, emeklinin maaşına zam yapmayan AKP iktidarının çiftçiden aldığı kira gelirini 4 yılda yüzde 1600 arttırdığı ortaya çıktı. TBMM’de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan skandal itiraf geldi.

CHP’li Çakırözer’in soru önergesine verilen yanıtta; Eskişehir’deki 6 bin 380 vakıf taşınmazlarından 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 TL kira geliri elde edilirken, bu gelir 2024 yılında 75 milyon 609 bin 598 TL olarak açıklandı. Eskişehir’in ilçelerinde ise tarla, harman yeri, mera, arsa, bahçe ve ev vasfındaki toplam 5 bin 856 taşınmaz bulunduğu belirtildi. Yanıta göre, Eskişehir’de halen toplam 2 bin 538 vakıf taşınmazında kiracı bulunduğu, kiracıların 2 bin 507’sinin gerçek kişiler oluştururken, bu kişilerin çoğunluğunun bu arazileri tarımsal faaliyet için kullandığı ifade edildi.

Yanıtta Eskişehir’deki vakıf taşınmazlarından 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 TL, 2021 yılında 6 milyon 349 bin 704 TL, 2022 yılında 7 milyon 763 bin 609 TL, 2023 yılında 26 milyon 677 bin 114 TL, 2024 yılında ise 75 milyon 609 bin 598 TL kira geliri elde edildiği açıklandı.

"ÇİFTÇİYE YÜZDE 10, KİRASINA 16 KATI ZAM"

“Çiftçiye bir yılda buğday için yüz 10, arpa için yüzde 3 oranında destek açıklıyorlar. Çiftçinin ekip biçtiği arazilerin kira bedeline ise yılda yüzde 300 artırıyorlar. 4 yılda yüzde 1600’leri bulan oranda zam yapıyorlar!” diyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, çiftçiye yaşatılan mağduriyete ilişkin şunları söyledi:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorumlu bakan bize, ‘2020 yılından 2024 yılına kadar kira bedellerini tam yüzde 1600 arttırdık’ diyor. Eskişehir’de 6 bin 223 taşınmazın kirasına 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 lira ödenmiş. Aynı taşınmazlardan 4 yıl sonra 2024 yılında 75 milyon 609 bin 598 lira gelir elde edilmiş. Kira bedelleri yüzde 1600 zam ile 16 katına çıkmış. Çiftçiye bir yılda buğday için yüz 10, arpa için yüzde 3 zam veriyorlar. 4 yılda çiftçiden yüzde 1600 lira zamla kira bedeli istemişler.”

"AKP’NİN BECERİKSİZLİĞİNİ BU HALKA ÖDETEMEZLER"

Geçmişte Bakanların çiftçilere “Bir karış toprağı boş bırakmayın” mesajları verdiğini hatırlatan Çakırözer, “Çiftçiye hem üretin diyorlar. Bulduğunuz her yeri ekin diyorlar. Hem de çiftçinin ektiği araziye devletin kendi vakıfları fahiş artışlar uyguluyor. Bir yıllık artışlar yüzde 200, yüzde 300’lerde. Bir de utanmadan biz bu artışları çiftçilerle belirledik diyorlar. Çiftçi size benim kiramı yüzde 1600 arttır der mi? Böyle kandırmaca, vicdansızlık olur mu? İşte bu belge AKP’nin asgari ücretliye, emekliye, emekçiye, çiftçiye reva gördüğü durumu anlatıyor. Yüzde 1600 kirasını arttırmış çiftçinin. Asgari ücretlinin emeklinin maaşına, çiftinin ektiği buğdaya, arpaya destek yok ama sıra çiftçinden kira almaya gelince utanmadan yüzde bin 600’leri bulan artışla gelir elde ediyorlar. AKP kendi beceriksizliğinin bedelini bu halka ödetemez” eleştirilerinde bulundu.