Devlet eliyle linç girişimi

LeMan Dergisi’ne yönelik şeriatçı bir grubun düzenlediği taşlı-sopalı fiziki saldırı tepkilere yol aldı. Saldırının iktidar destekli olduğu vurgulanırken, kolluk kuvvetlerinin yetersiz müdahalesi de eleştirildi. Saldırı sırasında gruptakilerin "Yaşasın şeriat", "Bu binayı yakacağız" sloganları da laikliğe saldırı olarak öne çıktı

LeMan’ın 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürde, Ortadoğu’da bombalanmış bir şehir görüntüsünün üzerinde “Selamün Aleyküm” ve “Aleyhem Şalom” diye selamlaşan Muhammed ve Musa isimli iki figür yer aldı. Bu karikatür, 30 Haziran günü sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından özellikle İslamcı çevrelerce hedef gösterilmeye başlandı.

Karikatürün Hz. Muhammed’i tasvir ettiğini iddia eden gruplar, İslam’da peygamber tasvirinin günah olduğunu ileri sürerek LeMan’ı hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla dergiye soruşturma başlattı. Çizerin yanı sıra, derginin imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü ve iki grafiker hakkında gözaltı kararı verildi; dördü gözaltına alındı.

Dergiye ve mekanlarına saldırı

Soruşturmanın ardından LeMan’ın Beyoğlu’ndaki merkezi, gece saatlerinde taş ve sopalarla saldıran kalabalık bir grubun hedefi oldu. Saldırganlar “Kemalist köpekler hesap verecek”, “Yaşasın şeriat” sloganları atarken, İstiklal Caddesi’nde yatsı namazı kıldılar. Aynı saatlerde derginin Bakırköy’deki LeMan Kültür isimli eğlence mekânına da saldırı düzenlendi.

Toplanmaların ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede bir gün süreyle her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. Yasak kararına paralel olarak İstanbul Valiliği, Taksim ve Şişhane metro istasyonlarıyla F1 füniküler hattını da ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

“MAZLUM MÜSLÜMAN HALKI KONU ETTİK”

LeMan, eleştirilere karşı yayımladığı açıklamada, “Karikatürün çizeri, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden bir Müslüman’ı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiştir. Dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi. Derginin Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün de, “Karikatürün Muhammed Peygamber’le ilgisi yoktu. Böyle bir riski asla almazdık” açıklamasında bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP’ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed’i tasfir etmediğini söyledi.Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

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HEDEF ALMAYI SÜRDÜRDÜLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda LeMan’ı suçladı, "Mizah kisvesi altında yapılan kışkırtmadır, açık bir provokasyondur" sözlerini sarfetti. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli de "İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum" dedi.

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REJİMİ SAĞLAMLAŞTIRMA ÇABALARI

Akademisyen Yavuz Çobanoğlu yaşanları BirGün’e değerlendidi. İktidarın inşa ettiği rejimi sağlamlaştırma çalışmaları yaptığını belirten Çobanoğlu, "Bu yüzden de bu şekildeki toplumsal şiddet olaylarına, ülkenin yeni rejim ile birlikte tercih ettiği yerellik politikalarının bir sonucu olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu politikaların aslî kökleri, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’yle birlikte ülkenin gidişatının değiştirmesine kadar gidiyor. Neoliberal politikaların meşrulaştırılması için, emekçi sınıfların karşısına dinselliği önemli sayacak kitlelerin yerleştirilmesi adına yapılanlardan tutun da Yeşil Kuşak Projesi gibi pek çok uygulama bugüne gelen yolun taşlarını döşedi" dedi.

Çobanoğlu, "İdeolojik olarak derin gerginlikler üzerine kurulu bir politik alanda her türlü eylem, nesne, kişi ya da düşünce, birden toplumsal şiddet olaylarına sebebiyet verebilir hâle geldi. Bu bakımdan ülkedeki her kesimden politik grubun şiddet potansiyeli hiç de yabana atılmamalı. Türkiye’deki politik gerilimlerin modern tarihinin 150 yılı geçtiği söylenebilse de bugün son 40 yıldaki yerelleşmenin getirdiği toplumsal sorunlar ile yeni rejimin kendini sağlamlaştırma çabaları ülkeye yepyeni problemler ekleme potansiyelini saklı tutmakta" diye konuştu.

Türk politik kültüründeki iktidar biçimlerinin öncelikle kendi kitlelerini memnun etme üzerine kurulu olduğunu kaydeden Çobanoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu bir yandan ‘güçlü olunduğu’ izlenimini yerinde tutarken, diğer taraftan da destek alınan kitlelerin “yanında durulduğu” görüntüsünü sağlama alır. Bugüne kadar tanıdığımız AKP iktidarının en önemli meziyetlerinden biri, ülkede yaşayanlar adına olumlu veya olumsuz her toplumsal olguyu kendi lehlerine çevirebilme kabiliyetiydi. Bu yüzden Leman Dergisi etrafında gelişen olayları lehine politikalara dönüştürebilirler. Herkesin dilsel bir tahakküme karşı, yeni bir politik dil ve onun etrafında güçlü söylemler üretmesi, onları da bulunduğu yerde savunması, etrafına yayması gerekli" ifadelerini kullandı.

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YENİ KATLİAMLARA ZEMİN HAZIRLANIYOR

LeMan Dergisi’ne yapılan şeriatçı saldırı siyasetçilerden ve demokratik toplum örgütlerinden sert tepki aldı.

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hazret-i Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem, ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek. Oradan çıkacak her olay, yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Öyle Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, hedef gösterenlerin, ‘Allahsızlar, dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neyi yaşattığı ortadadır. Herkesi metanete, aklı selime, doğru yerde durmaya davet ediyorum.

• SOL Parti: Leman Dergisi’nin yanında olduklarını açıklayarak, saldırının "yakalım" ve "ölüm" sloganları eşliğinde yapıldığını belirtti. Partiden yapılan açıklamada, "Memleketimizi gerici karanlığa asla teslim etmeyeceğiz" mesajı verildi.

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): Saldırıyı "iktidar destekli yobaz bir güruhun" organize ettiğini belirtti. Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin saldırganlara karşı gerekli işlemleri yapması ve halkın güvenliğini sağlaması gerektiği vurgulandı. İktidar sözcülerinin saldırıları meşrulaştıran açıklamalarına son verilmesi çağrısı yapıldı. TİP, yaklaşan 2 Temmuz Sivas Katliamı yıl dönümüne işaret ederek, "Yeni katliamlara zemin hazırlayanlara izin vermeyeceğiz" dedi.

• Türkiye Komünist Partisi (TKP): 2 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala laikliğe ve cumhuriyete nefretin dışa vurumu" ifadesini kullandı. TKP, kolluk güçlerinin hak arama eylemlerine sert müdahalesine karşılık, şeriatçıların cumhuriyet düşmanı eylemine sessiz kalmasını kınadı. Partinin açıklamasında, "Bu eylemi dokunulmaz kılarak destek olan iktidara yanıtımız, cumhuriyet ve laiklik mücadelesini her alanda yükseltmek olacaktır

• Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan: Aile Bakanı Mahinur Özdemir ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sert sözlerle eleştirdi. Bakanların Leman Dergisi’ni hedef göstererek provokasyon ilan ettiklerini, karikatüristin gözaltına alınmasına yol açtıklarını söyledi. Bayhan, "İstiklal Caddesi’nde ‘şeriat isteriz’ diye estirilen terör, bu açıklamaların kime cesaret verdiğinin kanıtıdır" dedi. Linç girişimini kınayan Bayhan, "Yaşasın Şeriat" sloganları ve saldırıların hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ifade etti. Demokratik hakların ve gerçek bir laikliğin önemine vurgu yaptı.

• Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi: Siyasi talimatla işleyen yargıya, işkencenin aklanmasına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara, cihatçı şiddetin meşrulaştırılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm kamuoyunu, meslek örgütlerini ve demokratik çevreleri bu faşizan saldırılara karşı dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

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X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

‘Muhammed peygamber karikatürü’ iddiasıyla hedef haline getirilen mizah dergisi LeMan’ın internet sitesinden sonra X (eski adıyla Twitter) hesabına da erişim engeli getirildi. Karar, “milli güvenlik ve kamu düzenini koruma” gerekçesiyle alındı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) talebiyle leman.com.tr alan adına erişimi engellemişti. Şimdi aynı mahkeme tarafından @lemandergisi adlı X hesabı için de erişim engeli kararı verildi.