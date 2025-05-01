Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 9 yaşındaki ağır engelli bir çocukta cinsel istismar bulgularına rastlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, şüpheli durumun hekimler tarafından fark edilerek derhal adli makamlara bildirildiğini ve adli-idari sürecin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, şüpheli durumla ilgili hızla harekete geçildiği, incelemeci atandığını belirtilerek, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

***

NE OLMUŞTU?

9 yaşındaki ağır zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğun, 19 Mart’ta zatürre tanısıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yatırıldığı, tedaviye yanıt vermemesi üzerine 30 Mart’ta yoğun bakıma alınıp solunum cihazına bağlandığı belirtilmişti.

7 Nisan’daki muayenede doktorların cinsel istismar bulgularına rastladığı, durumun derhal adli makamlara bildirildiği aktarılmıştı.

Olayın ardından savcılığın kamera kayıtlarını incelemeye aldığı, aralarında sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve aile üyelerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti. Hastane yönetimi ise olayın büyük olasılıkla hastane içinde gerçekleştiğini, kesin sonucun adli tıp raporuyla netleşeceğini açıklamıştı.