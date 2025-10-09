Devlet hastanesinde 'belgede sahtecilik' operasyonu: 20 kişi gözaltında

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan usulsüzlüğe ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında söz konusu kişilerin, hastanede görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL tutarında rüşvet alarak uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdikleri ve özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında değişiklik yaptıkları tespit edildi.

Nevşehir ve Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.