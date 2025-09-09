Devlet hastanesinde 'döner sermaye' oyunu: Ayakta tedavi gören hastalara 'yatış' girişi yapıldı

Ordu'da yer alan Akkuş Devlet Hastanesi'ne giderek ayakta tedavi hizmeti alan birçok vatandaş zaman sonra e-Nabız sistemine girdiklerinde ayakta tedavi olmalarına rağmen sistemde hastaneye yatışlarının yapıldığına dair bilgiyle karşılaştılar.

Bunun üzerine Akkuş ilçesindeki çok sayıda yurttaş CİMER'e hastaneyi şikayet etti. Olayın ilçede konuşulmasının ardından e-Nabız sistemini kontrol etmeye başlayan ve ayakta tedavi gören çok sayıda yurttaş için hastane tarafından sisteme 'yatış' işlemi uygulandığı anlaşıldı.

CİMER'e yapılan başvuruların sayısının sürekli artmasının ardından Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan CİMER başvurularında sadece bir doktor değil hastane bulunan birçok doktor için benzer şikayetlerde bulunuldu.

YURTTAŞLAR ALMADIKLARI HİZMETİN PARASINI ÖDEDİ

Söz konusu işlemlerin hastanenin döner sermayesini artırarak SSK'den fazla para almak için uygulandığı öne sürüldü.

Öte yandan ayakta tedavi gören ve yatış yapmış gibi gösterilen hastalardan SSK tarafından almadıkları hizmet için ödeme çıkarıldı.

SAYISININ BİNLERİ GEÇTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nden konunun detaylı araştırılması talebinde bulundu.

Sağlık Müdürlüğü, Akkuş Devlet Hastanesi Başhekimi'nden aldığı ifadeleri Sağlık Bakanlığı'na gönderdi. Hastanede başlatılan soruşturma devam ederken ayakta tedavi görmesine rağmen yatış raporu verilen hastaların sayısının binleri geçtiği iddia ediliyor.

BirGün'ün ulaştığı Akkuş Devlet Hastanesi yetkilileri ise sayının bahsedilen kadar olmadığını ve sehven yapılan birkaç hatanın olduğunu iddia etti.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ise BirGün'e yaptığı açıklamada, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz ve hastanede incelemelerimiz sürüyor. Bu iddiaların ardından Ordu'da bulunan diğer hastanelerde de detaylı inceleme yapılacaktır" dedi.

"SADECE KAN TAHLİLİ VERDİM, E-NABIZ'DA YATIŞ GÖRÜNÜYOR"

CİMER'e başvuran ve ayakta tedavi gördüğünü belirten bir yurttaş,"Ben rahatsızlığımdan dolayı Akkuş Devlet Hastanesi'ne gitttim ve doktor bana kan tahlili vermem gerektiğini söyledi. Kan tahlilinden sonra serum ya da iğne yapılmadan reçete yazılarak evime gönderildim.

Aradan geçen 1 haftanın ardından e-Nabız'daki sonuçlarımı bir doktora göstermek isterken birden karşıma yatış işlemi yapıldığı çıktı. Bunun üzerine hastaneye şikayet için gittiğimde personeller bana, 'Hastane yetkilileri bize tahlil yapılan tüm hastaları yatış koduyla girilmesini söylediler. Biz ne söylenirse onu yaparız' dediler" ifadelerini yer verdi.

AYNI HASTAYA 2 KEZ YATIŞ GÖSTERMİŞLER

CİMER'e başvuru yapan başka bir yurttaş ise BirGün'e verdiği demeçte, "Ben düzenli olarak Akkuş Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi oluyorum. e-Nabız üzerinden yaptığım kontrolde Şubat ve Mayıs 2025'teki muayenelerimde sadece doktor kontrolü olmasına rağmen sistemde yatış yaptığım yazıyor. Bununla ilgili CİMER'e başvuruda bulundum ve konu ile ilgili inceleme başlatıldığına dair dönüş yapıldı" dedi.