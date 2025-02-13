Devlet hastanesinde kandil programı düzenlediler

Bursa'daki devlet hastanesinde kandil programı düzenlediler.

Sağlık çalışanlarında gönderilen mesajlarda, “Saat 12.20’de toplantı salonunda hastanemizde görevli manevi destek uzmanı tarafından Berat Kandili ile ilgili program düzenlenecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz” denildi. Bu mesajından ardından hastane çalışanlarına, programa katılmaları için bir çağrı yapıldı.

MANEVİ DESTEK PROJESİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 7 Ocak 2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen, “Hastanelerde Manevi Destek” isimli projesinin kapsadığı alan giderek genişledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2015 tarihinde işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 20 kişiye, “Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti Eğitimi” verildi. Eğitim alan kişilerden 15’i, altı kentteki 12 hastanede göreve başladı.

Psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların yanı sıra çok sayıda hasta ve hasta yakınının da itiraz ettiği uygulamanın kapsamı alan, tüm itirazlara karşı giderek büyüdü. Diyanet’in verileri de Hastanelerde Manevi Destek projesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Buna göre, 2015 yılında 15 olan hastanelerde görevli manevi destek görevlisi sayısı, 2024 itibarıyla 250’ye fırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporlarında, manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısına da yer verildi. Hizmet kapsamında 2023 yılında 525 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısının 602 bin 71 olduğunu açıkladı.