Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı

Altınbaş Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ancak ibraz ettikleri belgelerin sahte olduğu anlaşılan 8 kişi tespit edilerek 2022’de kayıtları silindi. Ancak kaydı silinmesine rağmen Sultan D, 25 Ekim 2023 tarihine kadar Osmaniye Devlet Hastanesi’nde doktorluğa devam etti. Ta ki “görevden uzaklaştırma” kararı verilene kadar.

Gazeteci Murat Ağırel devlet hastanesinde sahte diplomalı doktorun görev yaptığını Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde aktardı. Ağırel skandalı şöyle anlattı:

"Altınbaş Üniversitesi, Sultan D’nin de aralarında bulunduğu birçok kişinin kaydını “sahte belge” gerekçesiyle iptal ediyor. Resmi kayıtlara göre Sultan D’nin tıp fakültesi kaydı 18 Temmuz 2022 tarihinde siliniyor. Yani ortada geçerli bir tıp eğitimi, dolayısıyla hukuken geçerli bir hekimlik sıfatı kalmıyor.

Peki, sonra ne oluyor?

Asıl soru da burada başlıyor.

Sultan D, kaydı silinmiş olmasına rağmen Osmaniye Devlet Hastanesi’nde doktor olarak görev yapmaya devam ediyor. Ta ki Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun yürüttüğü inceleme sonucunda, 25 Ekim 2023 tarihinde“görevden uzaklaştırma” kararı verilene kadar.

Bir kişinin üniversite kaydı 2022 yılında “sahte belge” nedeniyle siliniyor ama bu kişi 2023 sonuna kadar devlet hastanesinde hekim olarak çalışabiliyor. Nasıl?"