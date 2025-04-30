Devlet hastanesinde yoğun bakımdaki 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar bulgusu tespit edildi.

Çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı.

7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar bulguları tespit edildi.

Doktorlarların hazırladığı raporlara göre, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı.

HASTANEDEKİ 26 KİŞİYE SORUŞTURMA

Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost'un haberine göre savcılık, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastanenin üst düzey yöneticileri yaptıkları açıklamada, olayı Sağlık Bakanlığı’na tüm ayrıntılarıyla bildirdiklerini belirterek, “Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak” dediler.