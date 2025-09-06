Devlet ikisini de koruyamadı: Kadın öldürüldü, çocuğu ise kayıp

Çocuklara yönelik şiddet ve katliamlar her geçen gün artarken devlet himayesi altındaki çocuklar da korunamıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evi’nde yaşanan kaybolmalar, istismar ve şiddet olayları gün geçtikçe çoğalıyor. Bakanlık yetkilileri ise devlet korumasındaki çocuklarla ilgili yıllardır bilgi paylaşmıyor. Son olarak geçen hafta perşembe günü Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Çocuğun bir yıl içinde 2’nci kez kaybolması, yaşanan ihmalkârlığı ve devletin koruma altındaki çocuklara yönelik tutumunun yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen yıl eylül ayında Konya’da reddettiği erkek tarafından katledilen dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın 13 yaşındaki oğlu Serkan Artun, cinayetin ardından Konya Karatay Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Burada kaybolan Artun, kolluk kuvvetleri ve savcılık tarafından başlatılan arama çalışmalarından günler sonra bulundu. Olayın ardından Serkan Artun, akrabalarının yaşadığı Balıkesir’e, Ayten Burhan Erdayı Sevgi Evi’ne nakledildi. Edinilen bilgiye göre, Artun, burada da 9 gün önce kayboldu. Arslan cinayetine ilişkin açılan davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları, çocuğun bir an önce bulunması için çağrı yaptı.

İHMAL ZİNCİRİ VAR!

Dernek Başkanı Avukat Müjde Tozbey, BirGün’e yaptığı açıklamada, devlet himayesindeki çocukların korunması için gerekli mekanizmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini ifade etti. Tozbey, aramada ilk 6 saatin kritik olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kaybolduğunu öğrendikten sonra hemen Sevgi Evi’ni aradık. Olay şu an kolluk tahkikatında bilgisi verildi. Bir önceki kayboluşu Kasım ayındaydı ve bir akrabasından kaybolduğunu öğrenmiştik. Hemen sosyal medya çağrısı başlatmıştık ve Bakanlık da ‘okul dönüşü gelmemiş’ açıklaması yapmıştı. Bu açıklamayla sorumluluğu kendine biçmedi ve çocuk 4 gün sonra bulundu. Balıkesir’e nakledilmesinin daha güvenli olacağını düşündük ve 1 gün sonra naklettiler. Burada çok açık bir ihmal zinciri var. Eylül ayında annesi erkek şiddetiyle öldürülmüştü. Kadının da 1 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığını biliyoruz. Devlet burada ne kadını yaşatabildi ne de çocuğu koruyabildi. Sevgi evleri 6 saatte bir olmak üzere günde 4 kere kontrol ediliyor ancak geldiğimiz noktada bunun bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez. Çocuğun psikolojisi iyi değil, özel bir durumu var ve özel bir iletişim geliştirilmesi gerekiyor. Demek ki özen gösterilmemiş. Olayın takipçisiyiz. Biz bundan sonra kolluktan alacağımız bilgiyle hareket edeceğiz.”

∗∗∗

KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ VERİ YOK!

Bakanlığa ait ‘www.aile.gov.tr/chgm/istatistikler/’ adresinde son veriler 2021 yılına ait. Ancak bu verilerde de koruma altındayken kaybolan çocukların sayısına ilişkin bir bilgi sunulmuyor. Sitede yer alan bilgiye göre, 2021 yılında Bakanlık gözetiminde toplam 13 bin 302 çocuk bulunuyordu. Veriler şöyle:

Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen Çocuk: 137.863

Toplam Evlat Edindirilen Çocuk: 18.391

Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk: 8.459

Koruyucu Aile Sayısı: 6.978

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Ücretsiz Bakılan Çocuk: 2.775

∗∗∗

YILLAR / KURULUŞ BAKIMI ALTINDA BULUNAN ÇOCUK SAYISI

Bakanlığın sitesinde bulunan veriler yıllar bazında incelendiğinde ise ‘Kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı’nın düştüğü görüldü. Yıllar bazında paylaşılan bilgi şu şekilde:

2021: 13.302

2020: 13.524



2019: 13.867

2018: 14.214