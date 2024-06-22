Devlet, insanlar ölünce gelebildi

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına karşı müdahale devam ediyor. Diyarbakır ve Mardin’de alevlerin arasında kalan 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Yöre halkı DEDAŞ’ı sorumlu tuttu.

Haber Merkezi

Hava sıcaklığının artmasıyla ülkedeki ormanlar bir bir alevlere teslim olmaya başladı. Neredeyse her gün en az 2 kentten peş peşe orman yangını haberi gelirken, can kayıpları da artıyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıkan yangının ardından 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangının ardından da bir köy boşaltıldı. Öte yandan Elazığ, İzmir, Bursa, Adana, Manisa ve Muğla’daki ormanlık alanlarda çıkan yangına müdahale edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Diyarbakır'da yangına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ölü sayısının 5'ten 12'ye çıktığını duyurdu. Koca, 78 kişinin ise yangından etkilendiğini söyledi.

DEDAŞ'I İŞARET ETTİLER

Öte yandan yöre halkı, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) yenilemediği elektrik tellerinden dolayı yangın çıktığını iddia etti. DEDAŞ ise iddialara karşı “Anız yakımı kaynaklı yangın sonrası yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik” açıklamasını yaptı. Bölgedeki hayvanlar da yangında yara aldı ve can verdi. Yaralı hayvanlar için yetkililerin bir adım atmadığını belirten köylüler veterinerlere çağrı yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı da Çınar ilçesine bağlı Tobini kırsal mahallesinde elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülen yangına dair uydu üzerinden yaptığı tespitle yangının 66 kilometrelik alanı etkilediğini belirtti. Geniş tarım arazilerine sahip bölgede yangının rüzgârın etkisiyle ilerlediği, zarar gören bölgede buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tahıl ürünlerinin ekili olduğu, ayrıca zeytin ağaçlarının bulunduğu belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Diyarbakır Barosu Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada; "Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi', 'görevi kasten kötüye kullanma' suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın takipçisiyiz” denildi.

∗∗∗

KÖYLER BİR BİR TAHLİYE EDİLDİ

• Adana’nın Aladağ ilçesindeki orman yangını tüm gün kontrol altına alınmaya çalışıldı.

• İzmir’in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 7 saati aşkın bir süre müdahale edildi. 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi tahliye edildi.

• Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki çöplükte çıkan yangın da rüzgârın etkisiyle önce makilik alana daha sonra da ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine’ye bağlı 2 köy tahliye edildi.