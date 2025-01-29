Devlet kasasını hastaneler yuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat’ta hizmete açıldı. Hastane için resmi açılış gerçekleştirilmedi. Şubat 2017’de ise Mersin’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören ile Türkiye’nin ikinci şehir hastanesi faaliyete başladı. Muhalefet, şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve bütçede yaratacağı tahribata dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.

BÜTÇE DELİK DEŞİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddiasının aksine KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini delik deşik etti. Bakanlığın verileri, şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere 2017-2024 döneminde toplam 132 milyar 367 milyon 346 bin TL ödeme yapıldı. Ödemenin, “Kullanım Bedeli” ve “Zorunlu Hizmet Geri Ödemeleri” kapsamında yapıldığı belirtildi.

2025 İÇİN 67,1 MİLYAR TL

Sağlık Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde yer alan ve “Özel Ödenek” olarak tanımlanan ödenek de şehir hastaneleri için 2025 yılında ödenmesi öngörülen bütçenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Buna göre, şehir hastanelerinin kullanım bedeli ve zorunlu hizmet geri ödemeleri kapsamında hastanelerin işletmecilerine 2025 yılında 67 milyar 181 milyon 365 bin TL ödenmesi planlandı.