Devlet katillerden dondurma aldı!

SGK, Ezgi Apartmanı’nın kolon ve kirişlerini kesip 35 kişinin ölümüne neden olan Kervancıoğlu ve Pekel’den 460 bin TL’lik dondurma satın aldı. 280 gündür firari olan bu iki şahsın 876’şar yıla kadar hapsi isteniyor.

Deprem davalarından adalet sağlanmıyor. Depremde onlarca kişiye mezar olan apartmanların yıkılmasına neden olanlar 16 ay geçmesine rağmen tutuklanmıyor.

Bunlarının başında da Maraş’taki Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ve 35 kişinin ölmesine neden olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gelirken tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın aldı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendiği öğrenildi.

SGK’nin yüz binlerce lira ödediği Alpedo Şirketi’ni sahipleri ise 280 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel.

KİRİŞ VE KOLON KESTİKLERİ BELGELENDİ

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023 depreminde günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı. Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları, 280 gündür firari olan ve avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanmamasına isyan ediyor.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu

‘BU DONDURMADA 35 MASUMUN KANI VAR’

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Devlet eliyle deprem suçlularının böyle ödüllendirildiğini duymak beni kahrediyor. Alpedo-Kervan lezzet grubu sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, benim üç yavrum ile 32 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasından firari. 876’şar yıl hapis cezası istemi ile olası kastla kasten adam öldürmekten yargılanıyorlar. Bu şahıslar dondurma keser gibi kolon, kiriş kesmişler. Sattıkları dondurmalarda 35 masum insanın kanı var.

Kolon kesen firarilerin şirketlerine, mali yaptırım uygulamak şöyle dursun bir de ihale verip ödüllendiriyorlar. Göz göre göre kaçmalarına müsaade edildi, bir nevi tatile çıkar gibi kaçtılar. Ticari faaliyetleri, para akışları devam ediyor. Yetkililer duysun artık sesimizi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Gereği yapıldı’ diyerek yakalanan birçok firariyi paylaşıyor sosyal medya hesaplarından. Lütfen artık Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel de yakalansın, gereği yapılsın!”