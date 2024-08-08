Devlet kendi Alevi’sini yaratmak istiyor

Haber Merkezi

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde 30 Temmuz-4 Ağustos günleri arasında 9 ilden toplam 51 gencin yer aldığı “Bir Olalım, İri Olalım ve Diri Olalım” temalı “Hacı Bektaş Gençlik Kampı” Nevşehir’de yapıldı. Kampa katılan öğrencilerden bazılarının bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirmesi Alevi örgütlerinin tepkisini çekti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, gençlerin Bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirmesini değerlendirdi.

Devletin temel amacının Alevi asimilasyonunun farklı bir uygulaması olduğuna işaret eden Karakaya, “Burada gördüğümüz şudur: Nasıl ki Sünnilik’te bir İŞİD yapısı Taliban örgütlemesi gibi din adına katliam yaratabilecek bir nesil yaratmak istiyorlarsa bunun bir benzeri olarak Alevi gençler üzerinde asimilasyonu uygulamaya çalışıyorlar. Alevilerin özellikle ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı olduğunu bilmek gerekir. Bizim hafızamızı diri tutan bir şey daha var. Bozkurt işaretinin özellikle Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi’de hangi anlamları taşıdığını biz gayet iyi biliyoruz. Şeriatçı örgütleme dediğimiz din adına cihatı resmileştiren, din adına katliamları meşru gören bir anlayışa karşı Alevilik her zaman kendini korumuştur” diye konuştu.