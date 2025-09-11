Devlet korumasındaki çocuk, 3 kez kayboldu: Bakan Göktaş'a "artık uyan" çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, devlet korumasına alınan 13 yaşındaki Serkan Artun’un üçüncü kez kaybolması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenerek "Belli ki uykunuz çok ağır ama artık uyanın" dedi.

Nazlıaka, BirGün'ün "Devlet ikisini de koruyamadı: Kadın öldürüldü, çocuğu ise kayıp" başlığıyla gündeme getirdiği Balıkesir’de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ayten Burhan Erdayı Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki Serkan Artun’un üçüncü kez kaybolması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Yaşanan skandala ilişkin Nazlıaka, "Çocuk yaştayken annesi Elif Ceren Arslan’ı erkek şiddeti sonucu kaybeden Serkan Artun, büyük bir travmanın ardından devlet koruması altına alınmıştır. Ancak görüyoruz ki bu koruma sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Konya’daki Sevgi Evi’nde kaybolmuş, ardından Balıkesir’e sevk edilmiş ve burada iki kez daha kaybolmuştur" sözlerine yer verdi.

"CAN GÜVENLİĞİ NEDEN SAĞLANMIYOR"

"Bakanlığın ne anneyi ne de çocuğu koruyabildiğini" belirten Nazlıaka, "Anne öldürüldü, çocuk üçüncü defa kayboldu. Bakan Göktaş’a sesleniyorum; belli ki uykunuz çok ağır ama artık uyanın" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökdemir’e seslenen Nazlıaka, "Bir çocuk devletin himayesindeyken üçüncü kez nasıl kaybolur? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların can güvenliğini neden sağlayamıyor?" diye sordu.

Nazlıaka, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ne yazık ki Serkan yalnız değil. Son yıllarda devlet korumasındaki çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarında ciddi artış yaşanıyor. İşte bazı örnekler:

*İstanbul’da Aile Bakanlığı’nın koruması altındaki, lise çağındaki beş çocuk çamaşır suyu içerek yaşamına son vermeye çalıştı. ‘Hastaneden kaçmak için çamaşır suyu içtik’ diyen çocuklara neden kaçmak istedikleri dahi sorulmadı.

*Antalya’da devlet koruması altındaki altı aylık Arda bebek, Çocuk Evleri Sitesi’nde kırık beşiğe sıkışarak yaşamını yitirdi.

*Bursa İnegöl’de 13 yaşındaki bir çocuğun para karşılığında ‘evlendirildiği’ ortaya çıktı. Gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı. Bakanlık, çocuğu koruma altına aldık demekle yetindi.

*Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde yaşanan cinsel taciz skandalının ardından İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün, ‘Zaten çocuk da reşit çıktı!’ dedi.

*Yalova’da bir çocuk, abisi ve iki kişi tarafından cinsel istismara maruz kalınca bakanlık koruması altına alındı ama koruma altındayken tekrar cinsel istismara maruz kaldı.

*Alanya’da adliye çalışanı bir babanın, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile anne suç duyurusunda bulundu. Alanya Adliyesi'nden hızla takipsizlik kararı çıktı.

* Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde görev yapan bazı personellerin, 2024 yılında bir sohbet grubunda yaptıkları yazışmalarda, çocukların sağlığını hiçe sayarak ‘Yemeklerin içine kara mercimek, nohut, fasulye koyun. Az diri olsun. İçine taş da atalım’ şeklinde ifadeler kullandıkları ortaya çıktı.

Yaşanan bu kötü olaylar, çocukların yalnızca dış dünyadan değil, devletin bizzat içinden gelen tehditlere karşı da korunamadığını göstermektedir."

"BAKANLIK DERHAL GÖREVİNİ YAPMALIDIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapsamlı bir soruşturma başlatması ve ihmali olan tüm personel hakkında işlem yapması gerektiğinin altını çizen Nazlıaka, "Tüm Sevgi Evleri bağımsız kurullar tarafından denetlenmeli, şeffaf raporlarla kamuoyuna bilgi verilmelidir. Çocuklara zarar veren sistem değiştirilmeli; psikolojik destek, eğitim ve güvenlik önlemleri güçlendirilmelidir. Çocuklarımızın güvenliği sadece siyasetin, partilerin, bürokrasinin değil; insanlığın ve vicdanın ortak meselesidir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.