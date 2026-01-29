Devlet Memurları Kanunu değişti: Amirlere memuriyetten çıkarmada sınırsız yetki

Devlet memurlarına ilişkin disiplin hükümlerinde değişiklik öngören düzenleme, bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, aday memurların görevine son verilmesine ilişkin şartlar yeniden belirlendi.

Buna göre, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olan aday memurların görevine son verilebilecek. Ayrıca birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların da disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilebilecek.

TAKDİR ALANI GENİŞLEDİ

Düzenleme ile aday memurların görevine son verilmesinde disiplin amirleri ile atamaya yetkili idari makamların yetki alanı genişletildi. Uyarma ve kınama gibi disiplin cezalarının, memuriyetle ilişiğin kesilmesine dayanak hâline getirilmesiyle birlikte aday memurluk süreci daha sıkı bir idari denetime bağlanmış oldu.

Bu kapsamda görevine son verilen aday memurlar, sağlık nedenleri dışında, üç yıl süreyle yeniden devlet memurluğuna alınmayacak. İlişiği kesilenlerin bilgileri ilgili kurumlar tarafından Kamu Personel Bilgi Sistemine bildirilecek.

DİSİPLİN CEZALARINDA SÜRELER DEĞİŞTİ

Kanun değişikliğiyle 657 sayılı Kanun’un disiplin cezalarına ilişkin 127. maddesinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hâlinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda ise, kararın idareye ulaşmasından itibaren kalan zamanaşımı süresi içinde; bu sürenin dolması ya da altı aydan az kalması hâlinde en geç altı ay içinde, karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın tam metni şöyle:

"Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No: 7573

Kabul Tarihi: 23/1/2026

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56- Adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu madde hükümlerine göre ilişkileri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) üç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.”

MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içinde; zamanaşımı süresinin dolması veya altı aydan daha az süre kalması hâlinde en geç altı ay içinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.”