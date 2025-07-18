Devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma hakkı getiren yönetmelik yürürlüğe girdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, doğum veya evlat edinme sonrası devlet memurları, çocukları ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek.

Yarım zamanlı çalışma kapsamında haftalık çalışma süresi, mevcut sürenin yarısı olarak belirlenecek. Haftada en az üç gün ve günde en az üç, en fazla sekiz saat çalışılabilecek. Günlük çalışma saatleri sabit ya da esnek olarak düzenlenebilecek.

HER İKİ EŞ DE YARARLANABİLECEK

Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın, her iki eşin de memur olması durumunda her ikisi de bu haktan ayrı ayrı yararlanabilecek. Memurlar, kurumlarına başvurarak yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Değerlendirme süreci bir ay içinde tamamlanacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Yönetmelik, bazı istisnalar da içeriyor. Şube müdürü ve üzeri yönetici unvanlarındaki memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapanlar bu haktan yararlanamayacak. Ayrıca kamu hizmetinin aksatılmaması için diğer kadrolar da ilgili bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı onayıyla kapsam dışı bırakılabilecek.

MAAŞ VE HAKLAR NASIL OLACAK?

Yarım zamanlı çalışmaya geçen memurların mali ve sosyal haklarında da yarı oranında düzenleme yapılacak. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde yarım zamanlı çalışılan süre, yarım olarak hesaplanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.