Devlet memuru, AKP danışma kurulana katıldı

HABER MERKEZİ

31 Mart seçimlerinde Denizli’nin Bozkurt ilçesinde belediye başkan adayı olan ve seçimi kaybettikten sonra, İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Akif Bayar isimli devlet memuru, AKP Denizli İl Danışma Kurulu’na katıldı. Duruma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Valisini göreve davet etti.

Karaca, Akif Bayar'ın devlet memuru olarak AKP danışma kuruluna katılmasını da eleştirerek Bayar'ın derhal görevden alınmasını istedi.

"YANDAŞ DİYE KORUNACAK MI?"

Karaca yaptığı açıklamada, "Seçimi kaybeden, ardından jet hızıyla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Akif Bayar isimli devlet memuru AKP Denizli il danışma kurulunda arzı endam etmiş. AKP’ye bağlılığını göstermek istemiş anlaşılan" ifadelerini kullandı.

Devlet memuru olarak AKP danışma kuruluna katılan Bayar'ın görevden alınmasını isteyen Karaca, "Denizli Valisini, İl Milli Eğitim Müdürünü göreve davet ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Yandaş diye korunacak mı, yoksa hukuk devletinin gereği yerine getirilecek mi?" dedi.