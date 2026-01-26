Devlet memurunu AKP’ye üye yaptılar

Ada Sude ATAK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara, bilgisi dışında AKP Mamak İlçe Teşkilatı’na üye yapıldı. Olay, Kara’nın e-Devlet sistemi üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması yapmasıyla ortaya çıktı.

Hem sendika başkanı hem de bir devlet memuru olan Kara, yasal mevzuat gereği herhangi bir siyasi partiye üye olmasının hukuken yasak olmasına rağmen AKP Mamak İlçe Teşkilatı’nın "2025/2 dönem aktif üyesi" olarak kaydedildiğini gördü. Kara, avukatı Mert Ekinci aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİSEL VERİLER HUKUKA AYKIRI KULLANILDI"

Savcılığa sunulan dilekçede, Kara’nın kimlik ve iletişim bilgilerinin rızası dışında ele geçirildiği belirtilerek sorumluların tespit edilip haklarında “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi”, “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Gerçek Dışı Üye Kaydı Yapılması” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Mert Ekinci, yapılan işlemin suç teşkil etmesiyle birlikte siyaseten de kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Ekinci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil İbrahim Kara, SES Ankara Şubesi Eş Başkanı ve bir devlet memurudur. Hiçbir şekilde AKP’ye üye olma iradesi bulunmamaktadır. Ancak müvekkilim kendi rızası olmadan AKP Mamak İlçe Teşkilatına üye yapılmıştır. Müvekkilimin TC Kimlik Numarası, adresi ve sair bilgileri kendi rızası olmadan ele geçirilmiş; siyasi parti üyesi yapılmak için kullanılmıştır. Ayrıca siyasi parti üyelik formları özel belge niteliğindedir. Burada gerçek dışı şekilde, müvekkilimin iradesine aykırı olarak tanzim edilip kullanılan belge dolayısıyla ‘özel belgede sahtecilik’ suçu işlenmiştir."

"KAMUOYU BİLİNÇLİ OLARAK YANILTILIYOR"

AKP yöneticilerinin üye sayılarıyla övündüğünü hatırlatan Ekinci, bu sayıların gerçeği yansıtmadığını vurguladı: "Müvekkilimi yasa dışı şekilde üye yapan siyasi parti yöneticileri, Ankara genelindeki üye sayıları ile övünmekte, bunları bir propaganda aracı olarak kullanmaktadır. Anlaşılacağı üzere kamuoyuna sunulan bu sayılar gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim AKP’nin yasadışı üyelik kaydı uyarınca bu propagandanın bir parçası haline getirilmiştir. Bir siyasi partinin gerçek dışı verilere dayanarak propaganda yapması, kamuoyunu bilinçli şekilde yanılttığı anlamını da taşımaktadır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edecek ve gerçek verileri yasal sınırlar çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."