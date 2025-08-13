Devlet politikası şiddeti ‘gizliyor’

Haber Merkezi

Erkek şiddeti ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Artan kadın cinayetlerine karşı ise sokaklara dökülen kadınlar faillerin ve sorumluların yargılanması ve ağır cezayı alması için çağrı yapıyor.

Ankara’daki kolej meydanında bir araya gelen kadınlar önceki gün akşam eylem yaptı. Ankara Kadın Platformu üyeleri, son günlerde artan kadın cinayetlerine ilişkin "Değişmeyen tek şey, devletin ve yargının bu cinayetler karşısında sürdürdüğü cezasızlık politikasıdır. Bu sorunu çözmekle yükümlü olan tüm sorumluları derhal göreve çağırıyoruz" dedi.

Aydın Kadın Dayanışma Platformu da Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadın cinayetlerinin münferit olmadığını, devletin, adalet mekanizmasının, kolluk güçlerinin de sorumlu olduğunu vurgulandı. Ayrıca açıklamada, “Aile Yılı” politikalarının şiddeti ve yoksulluğu görünmez kılmaya çalışıldığı belirtildi.

KADINI KATLETTİ

Öte yandan dün Mersin’in Anamur ilçesinde Songül Perçem, Naim Şen adlı erkek tarafından silahla öldürüldü. Naim Şen cinayet sonrası intihara kalkıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 AYDA 386 ŞİDDET ÇAĞRISI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2025 Temmuz ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen aramalara ilişkin hazırladıkları raporunu paylaştı. Verilere göre ihbar gelen 386 çağrı aldı. Çağrıdan 82 şiddet vakasının 49’unun ev içi şiddet ihbarı olduğu bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

• Vakaların yüzde 35.3’ünü kadınların evli oldukları erkekler oluşturdu.

• 24 çağrıda sığınak talebinde bulunuldu.

• 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldı.

• 29 çağrı karakola, 14 çağrı ise barolara yönlendirildi.

• Şiddete uğrayanların yaşları; 2-88 arasında değişti.