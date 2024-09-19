Devlet sanatçılarından Tamer Karadağlı’ya tepki

Yunis ALAÇAM

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), Tamer Karadağlı’nın "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" açıklamasına tepki gösterdi.

DETİS Yönetim Kurulu’nun açıklamasında "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı’nın 13 Eylül 2024’te basında çıkan beyanatında, kurumdaki herkesi töhmet altında bırakan ‘Çalışmayacaksanız istifa edin, lale devri bitti!...’ şeklindeki maksadını aşan ifadeler kurum çalışanlarını derinden yaralamış, çalışma şevklerini baltalamış ve büyük bir üzüntüye sevk etti" denildi

Bir genel müdürün, kurumu ve çalışanlarını kötüleyerek, onur kırıcı söylemler ve ithamlarla çalışanlarını rencide etmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Genel müdürün bu açıklaması toplumun gözünde, çalışmayan, beleşçi bankamatik sanatçısı algısını oluşturuyor, yurdun dört bir köşesinde sahneye çıkan oyuncularımızı ve çalışmak istediği halde çeşitli nedenlerle çalıştırılmayan oyuncularımızı da töhmet altında bırakıyor. Yüzlerce personel içinde birkaç kişiden yola çıkarak sanki kurumda kimse çalışmıyormuş gibi bir hava yaratmak en hafif deyimiyle haksızlıktır. Devlet Tiyatrosu Türkiye’nin 14 bölgesindeki yerleşik sahnesiyle, 81 ilin tamamına, yüzlerce ilçe ve köye düzenli turne yapan bir kurumdur. Bu bölgelerde yıllarca çalışan, her sezon birkaç oyunda görev alan oyuncuların ‘lale devri’ asla olmadı. Üstelik de bütün bu faaliyetleri yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla başaran insanlardır söz konusu olan" ifadesine yer verildi.

Açıklama "Devlet Tiyatrosu’nun aleyhinde kullanılabilecek, çalışanları şaibe altında bırakan söz, yaklaşım kurumu asla ileriye götürmeyecektir, bunun farkına varılması kurumumuzun olduğu kadar yöneticilerin de yararına olacaktır!" uyarısıyla sonuçlandı.