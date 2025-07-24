Devlet sözünü tutmadı, gazeteler okura ulaşmadı

Atahan UĞUR

Fransa’da dijitalleşmeyle birlikte yazılı basın krizle karşı karşıya. Yazılı basın emekçilerini korumayı amaçlayan plan, sürekli değişen hükümetlerce askıda beklerken matbaa çalışanları greve gitti.

Matbaacılar, dijitalleşme ve tiraj kayıplarının baskısıyla zaten zorda olduklarını vurgularken, Haziran 2024’te sektör ve devlet arasında imzalanan “Basın Sanayi ve Sosyal Düzenlemesi” (DISP) anlaşmasının rafa kaldırılmasına karşı çıktı.

YENİ DAYATMACI PLAN

Bu anlaşma, matbaaların ayakta kalabilmesi için yeniden yapılanma, fazla personelin başka alanlara kaydırılması ve erken emeklilik gibi önlemler öngörüyordu. Ancak sendikalara göre ömrü kısa süren hükümetler nedeniyle devlet sürece sahip çıkmadı, destek sözü tutulmadı.

Söz konusu plana ilişkin belirsizlik sürerken Kültür Bakanı Rachida Dati’nin görevlendirdiği eski Elektronik İletişim, Posta ve Basın Dağıtımı Düzenleme Kurumu (ARCEP) Başkanı Sébastien Soriano’nun hazırladığı “modernizasyon planı” devreye sokuldu. Plan, matbaalar ve dağıtım ağına dair köklü değişiklikler içerirken sendikalar ve yayınevleri bu planı “gerçeklikten kopuk” ve “dayatmacı” buluyor.

Basın ve İletişim Matbaaları Sendikası (SIPC) ile yöneticilerin imzaladığı ortak bildiride, devlet yazılı basını korumaya ve vatandaşların çoğulcu haberciliğe erişimini garanti altına almaya çağırdı. Bildiride yazılı basının “demokrasinin temel güvencelerinden biri” olduğu vurgulandı. L'Humanité, Le Figaro, Le Monde ve La Dépêche du Midi-Midi Libre gibi yayın organları ise yeni düzenlemelere ve greve ilişkin haberlerinde basın ve matbaa emekçilerine destek verdi.