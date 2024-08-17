Devlet terörizmi

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İsrail Gazze'ye ölüm yağdırırken bu durumdan güç alan aşırılık yanlısı silahlı Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria'da Nablus ile Kalkiliya kentleri arasındaki Cit köyüne saldırdı. Çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırıda bir Filsitinli öldürüldü.

AFP haber ajansının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İsrail ordusu sözcülüğü, perşembe akşam saatlerinde, bazıları maskeli "onlarca Yahudi yerleşimcinin" Cit'e girerek burada araçlarla altyapı tesislerini ateşe verdiğini, taş ve molotof kokteylleri attığını bildirdi. Ordu, olaylarla ilgili olarak bir İsrail vatandaşının tutuklandığını açıkladı. Filistin yönetimi, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan olaylar ‘‘organize devlet terörizmi’’ olarak nitelendirildi.

AB VE ABD’DEN TEPKİ

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog da yaşanan saldırıyı ‘‘en sert biçimde’’ kınadığını dile getirdi. Herzog, saldırıda bulunanların ‘‘aşırılık yanlısı bir azınlık’’ olduğunu öne sürdü. Saldırıya Washington da sert tepki gösterdi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülüğü, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik ‘‘kabul edilemez’’ saldırılarının sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise ‘‘Yahudi yerleşimcilerin gün be gün Batı Şeria'da şiddet uygulamalarına rağmen nerede ise hiç ceza almadıklarını ve olası bir barışı tehdit ettiklerini’’ ifade etti. Borrell, ‘‘İsrail hükümeti bu kabul edilemez olayları derhal durdurmalı’’ dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, ‘‘yerleşimcilere’’ destek veren hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti. AB, 19 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararı almıştı.

YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM

Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da da sık sık şiddet olayları yaşanıyor.

BLINKEN İSRAİL YOLUNDA

AFP’nin Filistinli resmi makamların verilerine dayandırdığı haberine göre 7 Ekim 2023’ten bu yana, Batı Şeria’da yaşanan saldırılarda en az 633 Filistinli ve 18 İsrailli hayatını kaybetti.

Gazze’deki katliamın durdurulması için Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölge turu kapsamında yarın bir kez daha İsrail'i ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

Netanyahu’ya ateşkesi kabul etmesi için ‘‘baskı yapması’’ da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk ise İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve ‘‘soykırımı’’ derinleştirdiğini belirtti.