Devlet Tiyatroları'na HÜDAPAR sansürü!

Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı “Karımın Kocası” oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendiği sırada HÜDAPAR'lılar tarafından tekbirli provokasyon gerçekleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 33 yıldır tüm dünyada “Karımın Kocası” ismiyle sergilenen tiyatro oyununun HÜDAPAR’ın tepkisi sonrası Devlet Tiyatroları tarafından isminin “Evlilik Komedisi” olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi verdi.

OYUNUN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

İlgezdi, açıklamasında oyunun isminin değiştirilmesine eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"24 Aralık Salı Günü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleneceği açıklanan ‘Karımın Kocası’ oyunu HÜDAPAR’ın tehditleri sonrasında ‘Evlilik Komedisi’ olarak sahnelendi. 1991 yılından beri tüm dünyada ve ülkemizde ‘Evlilik Komedisi’ olarak gösterilen tiyatro oyunu için günler geçmesine rağmen Devlet Tiyatrolarından bir açıklama yapılmadı. Birileri oyunlar hakkında ‘ahlaksız’ yorumu yaptığı için bu oyunlar yasaklanacaksa, ismi değiştirilecekse, Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurun da tam olsun."

Devlet Tiyatrosu yönetimine eleştirilerde bulunan İlgezdi, "Tehdit edilen oyuncuları arayan, soran bir yönetici dahi yok! Kendi oyuncularına sahip çıkamayan bir Devlet Tiyatroları yönetimi ile karşı karşıyayız maalesef. Biz her zaman ve her şart altında sanatçılarımızın yanındayız" dedi.

BAKAN ERSOY'A SORULAR

İlgezdi, önergesinde şu soruları yöneltti:

"1- Oyunun ismi neden değiştirilmiştir?

2- Oyunun isminin değiştirilmesine kim ya da kimler karar vermiştir?

3- Devlet Tiyatroları tarihinde kaç tiyatro oyununun ismi değiştirilmiştir?

4- Diyarbakır DT önünde oyunu protesto eden, oyuncuları tehdit eden kişiler hakkında adli mercilere bilgi verilmiş midir?

5- Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurmayı düşünüyor musunuz?” sorularına yanıt aradı."