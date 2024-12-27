Devlet Tiyatroları'na HÜDAPAR sansürü!
Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı “Karımın Kocası” oyununun HÜDAPAR'lılar tarafından hedef alınmasına tepkiler sürüyor. CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, 33 yıldır tüm dünyada “Karımın Kocası” ismiyle sergilenen oyunun isminin 'Evlilik Komedisi' olarak değiştirmesini eleştirdi.
Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı “Karımın Kocası” oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendiği sırada HÜDAPAR'lılar tarafından tekbirli provokasyon gerçekleştirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 33 yıldır tüm dünyada “Karımın Kocası” ismiyle sergilenen tiyatro oyununun HÜDAPAR’ın tepkisi sonrası Devlet Tiyatroları tarafından isminin “Evlilik Komedisi” olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.
Konuyu Meclis gündemine taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi verdi.
OYUNUN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ
İlgezdi, açıklamasında oyunun isminin değiştirilmesine eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:
"24 Aralık Salı Günü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleneceği açıklanan ‘Karımın Kocası’ oyunu HÜDAPAR’ın tehditleri sonrasında ‘Evlilik Komedisi’ olarak sahnelendi. 1991 yılından beri tüm dünyada ve ülkemizde ‘Evlilik Komedisi’ olarak gösterilen tiyatro oyunu için günler geçmesine rağmen Devlet Tiyatrolarından bir açıklama yapılmadı. Birileri oyunlar hakkında ‘ahlaksız’ yorumu yaptığı için bu oyunlar yasaklanacaksa, ismi değiştirilecekse, Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurun da tam olsun."
Devlet Tiyatrosu yönetimine eleştirilerde bulunan İlgezdi, "Tehdit edilen oyuncuları arayan, soran bir yönetici dahi yok! Kendi oyuncularına sahip çıkamayan bir Devlet Tiyatroları yönetimi ile karşı karşıyayız maalesef. Biz her zaman ve her şart altında sanatçılarımızın yanındayız" dedi.
BAKAN ERSOY'A SORULAR
İlgezdi, önergesinde şu soruları yöneltti:
"1- Oyunun ismi neden değiştirilmiştir?
2- Oyunun isminin değiştirilmesine kim ya da kimler karar vermiştir?
3- Devlet Tiyatroları tarihinde kaç tiyatro oyununun ismi değiştirilmiştir?
4- Diyarbakır DT önünde oyunu protesto eden, oyuncuları tehdit eden kişiler hakkında adli mercilere bilgi verilmiş midir?
5- Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurmayı düşünüyor musunuz?” sorularına yanıt aradı."
DETİS Yönetim Kurulu da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
DETİS'ten yapılan açıklamada, "Meclisteki siyasi partiler sustukça, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, basın ve kamuoyu sustukça tiyatroya yönelik baskılar ve karalamalar daha da artacak; 1960'larda Tepebaşı Dram Tiyatrosu, 1980’lerde Şan Tiyatrosu’nda olduğu gibi sanatın aydınlık yüzüne tahammül gösteremeyen yobazlarca yakılıp yıkılmaya çalışılacaktır. Bir gün Meclis koridorlarında, başka bir gün ise sokakta aba altından sopa göstererek, Devlet Tiyatroları’nı yıpratmaya çalışacaklardır" denildi.
"Üstelik oyunun adının ve afişinin kısa sürede değiştirilmesiyle, bu güruha, başarma duygusunu da biz kazandırmış olacağız" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylesi zor günlerde, Kültür Bakanı ve Genel Müdürün endişe içindeki Diyarbakır Devlet Tiyatrosu çalışanlarına hem sözlü hem de fiilen destek vererek yanlarında olmaları gerekmektedir. Çağdaş yaşama ve sanatın gücüne inananlar olarak, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçılarının, teknik ekibinin ve bütün çalışanlarının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Her dönemde sanata ve tiyatroya savaş açanlar olmuştur. Geçmişte yasaklı sözcükleri sahnede haykıran Kel Hasan Efendi, sanatın gücü sayesinde engellenememişti. Dün olduğu gibi bugün de tiyatro, bu savaşı kazanacaktır."