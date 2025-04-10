Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarına dev zam!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarına zam yapıldı.

Türkiye'de 2024 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde 44 olarak açıklanmış, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı ise yüzde 30 ile sınırlı tutulmuştu.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ZAM

Mart 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesinde ölçüldü. Ancak Devlet Tiyatroları’nın yeni bilet tarifesinde bu oranların çok üzerinde zamlar dikkat çekti.

Sözcü'nün aktardığına göre, 2 Nisan'da uygulamaya başlayan zamla birlikte tam biletler 115 liradan 450 liraya, indirimli biletler ise 70 liradan 330 liraya yükseldi. Böylece zam oranı ortalama yüzde 300 oldu.

DETİS'TEN TEPKİ

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), söz konusu duruma yönelik bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”