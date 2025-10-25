Devlet Tiyatroları'nda mobbing istemiyoruz

Kültür Sanat Servisi

Kültür Emekçileri Sendikası, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda kadın sanatçılara uygulanan mobbing ve baskıya karşı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Devlet Tiyatroları, özellikle Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki bazı kadın sanatçılara genel müdürlük tarafından baskı ve mobbing uygulanmaktadır. Bu baskılarla kadın sanatçılar itibarsızlaştırılmaktadır. Kadın sanatçılara açılan soruşturmalar, teşvik ikramiyelerinde yapılan kesintiler, Teftiş Kurulu’na sunulan dosyalarla ilgili defalarca ifadeye çağrılmaları, kurum dışı görev izinlerinin keyfi biçimde onaylanmaması ve kurum içinde yaşandığı iddia edilen olayların kurum içi disiplin hükümleriyle soruşturulmak yerine adli makamlara şikâyet edilmesi kabul edilemez bir durum yaratmaktadır" denildi. Açıklama özetle şöyle: "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, cezalandırma politikası uygulayarak olayların içinden çıkılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Bu hak ihlallerini protesto ediyoruz."