Devlet Tiyatroları'ndan, sanatçı Filiz Alacacı'nın 'alıkonulmasına' ilişkin açıklama

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sanatçı Gaye Filiz Alacacı'nın sosyal medyada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için alıkonulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan teftiş talebinde bulunduğunu belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz hakkında son günlerde basında yer alan, bir sanatçımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, incelemesi ve soruşturması için, tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir.’’