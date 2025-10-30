Devlet Tiyatroları’nda "usulsüzlük" iddiaları: DEM Partili Sevilay Çelenk’ten araştırma önergesi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Sevilay Çelenk, Devlet Tiyatroları’nda yaşanan kadrolaşma, mobbing ve usulsüzlük iddialarının araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Meclis’e verdiği araştırma önergesinde Shakespeare’in “Çürümüş bir şeyler var şu Danimarka Krallığı’nda” sözüne atıf yaparak, “Tamer Karadağlı’nın 11 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdür olarak atanmasının ardından kurumda kadrolaşma, mobbing, usulsüz harcamalar, adrese teslim ihaleler ve kurumsal tasfiye iddiaları artarak derinleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Çelenk, araştırma önergesinde bu tablonun içeriden yükselen tepkilerle de doğrulandığını belirterek Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Veda Yurtsever’in ayrılık mesajına yer verdi. Yurtsever, 32 yıldır görev yaptığı DT’den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim edildik. Bizim kurumda ne zaman eşofmanların yerini takım elbiseler aldı, o zaman düşüş başladı. Tek oyun yönettiği halde başrejisör unvanı alanlar var. Kendi Lale Devirleri için bütün tuşlara basıyorlar.”

“SANATÇILAR HEDEF ALINIYOR, DEVLET TİYATROLARI’NDAN SES YOK”

25 Ekim’de Eda Saraç'ın Harbiye’deki oyununa yetişmeye çalışırken polis tarafından durdurularak, yaşanan tartışmanın ardından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklandığını hatırlatan Çelenk, gözaltı ve tutuklama sürecine ilişkin Devlet Tiyatroları yönetiminden ise herhangi bir açıklama gelmediğine dikkat çekti.

DT’nin sanatçılara sahip çıkmadığını söyleyen Çelenk, “Bu hukuksuz müdahale karşısında DT yönetiminden en küçük bir tepki dahi gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

"TANITIM HARCAMALARININ YÜZDE 115 ARTTI"

Çelenk, Karadağlı’nın göreve gelir gelmez tiyatro emekçilerine yönelik “Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin” sözleriyle ortaya koyduğu yönetim anlayışına dikkat çekti.

Sayıştay raporlarının da kurumdaki sorunların boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Çelenk, raporlarda tanıtım harcamalarının yüzde 115 arttığı, adres gösterilerek yapılan ihalelerin bulunduğu ve harcırah ödemelerinin yalnızca belirli kişilere verildiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

“TASFİYELER EĞİTİM ALANINA MÜDAHALE BOYUTUNA TAŞINDI”

Eylül 2025’te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda 12 öğretim görevlisinin görevine son verilmiş ve sanatçılar bu tasfiyelerin DT yönetiminin şikayeti neticesinde gerçekleştiğini belirtmişti.

Araştırma önergesinde bu duruma tepki gösteren Çelenk, “Kültür-sanat alanını kuşatan bu siyasal anlayış, Türkiye’de kültürel üretim alanında nitelik ve seviye kaybı ile sonuçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"DEVLET TİYATROLARI LİYAKAT SAHİBİ İSİMLERE EMANET EDİLMELİ"

Önergede tiyatro alanındaki kamusal kaynak dağılımındaki eşitsizliğe de dikkat çekildi.

DT’de keyfi tanıtım harcamaları yapılırken bağımsız tiyatroların en temel prodüksiyon giderlerini dahi karşılayamayacak koşullara sürüklendiğini belirten Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek bir oyuna milyonlarca lira aktarılırken yüzlerce bağımsız tiyatronun toplam bütçesi maalesef aynı düzeyde bile olamıyor.”

Kurumda yaşanan erozyonu değerlendiren Çelenk, "DT kültürel üretim alanına dair hangi entelektüel birikim ve yönetsel tecrübeyle bu göreve getirildiği belirsiz olan popüler bir figüre değil, yıllardır kültür-sanat alanında emek veren ve kurumsal hafızayı taşıyabilecek liyakat sahibi isimlere emanet edilmelidir" dedi.

“ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ZORUNLU HALE GELDİ”

Çelenk, önergesinin gerekçe bölümünü şu sözlerle tamamladı:

“Sonuç olarak bu yaşananlar, tiyatro ve konservatuarların kültür üretim alanı olmaktan çıkarılıp siyasal sadakat mekanizmasının dişlilerine dönüştürüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Kurumsal tasfiyeler, usulsüz harcamalar, sınavsız kadrolar, eğitim alanına müdahaleler ve mobbingler bu dönüşümün yaygınlaştığını göstermektedir. Bu nedenle DT ve bağlı sanat kurumlarında yaşanan kadrolaşma, usulsüzlükler ve mobbing uygulamalarının Meclis tarafından araştırılması zorunlu hale gelmiştir.”