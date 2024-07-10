Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı

YÖK Başkanı Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Vakıf üniversitelerindeki ikinci öğretin programlarının içeriğinde de değişime gidilebileceğini söyledi.

Özvar, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir."

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarının istendiğini belirtti.

Geçen sene 1.308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.