Devlet üzerine düşeni yapsın

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2002 yılında ilan ettiği 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Adana Seyhan’da bir tekstil atölyesinde çalışırken asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren 11 yaşındaki Suriyeli Ahmet Dırek Turan Haskiro’nun iş cinayetinde ölümü anımsatılarak, açıklamanın çalıştırılırken hayatını kaybeden tüm çocuklara adandığı belirtildi.

MÜDÜRLÜK NEREDE?

İHD Adana Şube Yöneticisi Belgin Işık, okuduğu basın metninde, çocuk işçiliğinin hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir sorun olduğu vurguladı. Dernek üyesi Yaşar Gökoğlu da çocuk işçiliği ve sigortasız işçi çalıştırmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu yasakların uygulanmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gökoğlu, "Bu müdürlükler ne yapıyor? Kaç kişi çalışıyor orada? Adana gibi büyük bir şehirde çocuk işçiliğini ve sigortasız işçi çalıştırmayı önleyecek kaç personel var?" diye sordu.