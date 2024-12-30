Devlet yakalamadı, kendileri teslim oldu!

Maraş’ın Oniki Şubat İlçesindeki Fazilet Apartmanı’nın B Bloku 6 Şubat 2023’teki depremlerde ayakta kalmayı başarırken A Bloku ise biri çocuk olmak üzere 19 kişiye mezar oldu.

A Blokun giriş katındaki Akın Ekmek Fırını’nın sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yapı projesine aykırı olarak tadilat yapıp eklentiler inşa etti. Hatta binanın giriş katında iki dükkânın da duvarlarının kaldırarak toplam üç dükkânı birleştirdiler. Yani bina göz göre göre 19 kişiye mezar oldu.

15 Şubat 2024’te hazırlanan iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı’ya “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi. Fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında 2023’ün temmuz ayında yakalama kararı çıkarılsa da 18 ay boyunca tutuklanmadılar.

27 Aralık 2024’te ise dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Akın ve Ferihan Yağcı, Afyon’da teslim oldu. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

FİRARİYKEN FEKALET VERDİLER

Yakalama kararına rağmen Akın Yağcı'nın 23 Ağustos 2023'te, Ferihan Yağcı'nın ise 2 Kasım 2023'te Ankara 3'üncü Noter'de çocuklarına vekalet verdikleri ortaya çıkmıştı.

KİMSE DENETLEMEDİ

Binaya zarar verildiği için bina sakinleri depremden önce Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Akın ve Ferihan Yağcı’ya dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019’da tadilatların binayı zayıflattığını vurgulayarak Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar verdi. Fakat mahkemenin bu kararı uygulanmadı ve kararın uygulanıp uygulanılmadığını da denetleyen olmadı.