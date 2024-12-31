Devlet yakalamadı, teslim oldular!

Maraş’ın Oniki Şubat İlçesindeki Fazilet Apartmanı’nın B Bloku 6 Şubat 2023’teki depremlerde ayakta kalmayı başarırken A Bloku ise biri çocuk olmak üzere 19 kişiye mezar oldu. A Blokun giriş katındaki Akın Ekmek Fırını’nın sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yapı projesine aykırı olarak tadilat yapıp eklentiler inşa etti. Hatta binanın giriş katında iki dükkânın da duvarlarının kaldırarak toplam üç dükkânı birleştirdiler. Yani bina göz göre göre 19 kişiye mezar oldu.

FİRARİYKEN VEKALET VERDİLER

15 Şubat 2024’te hazırlanan iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı’ya “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi. Fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında 2023’ün temmuz ayında yakalama kararı çıkarılsa da 18 ay boyunca tutuklanmadı. 27 Aralık 2024’te ise dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Akın ve Ferihan Yağcı, Afyon’da teslim oldu. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yakalama kararına rağmen Akın Yağcı’nın 23 Ağustos 2023’te, Ferihan Yağcı’nın ise 2 Kasım 2023’te Ankara 3’üncü Noter’de çocuklarına vekalet verdikleri ortaya çıkmıştı.

Binaya zarar verildiği için bina sakinleri depremden önce Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Akın ve Ferihan Yağcı’ya dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019’da tadilatların binayı zayıflattığını vurgulayarak Akın ve Ferihan Yağcı’nın binayı eski haline getirmesine karar verdi. Fakat mahkemenin bu kararı uygulanmadı ve kararın uygulanıp uygulanılmadığını da denetleyen olmadı.

Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı

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23 YILLIK AVM YIKILACAK

Bursa’da 23 yıldır faaliyet halinde olan Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nin (AVM) depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. AVM yıkılacak. Bursa’da Bugün’ün haberine göre mülk değeri 250 milyon dolar olan AVM, temmuz ayında yapılan satışla birlikte Atış Yapı’ya satılmıştı. Satış işleminin ardından binada kontroller gerçekleştiren Atış Yapı, AVM’nin riskli bir yapıda olduğunu ve depreme karşı dayanıksız bulunduğunu belirtti. Tasfiye kararıyla birlikte AVM’nin yıkım süreci resmen başlarken, mağazalara yapılan bildirimde 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletmelerini boşaltmaları talep edildi.