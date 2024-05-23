Devlet yine Limak’a kiracı

Bakanlıklar ve kurumlar Limak’a çalışıyor. ESK’nin 64 ayda 21,8 milyon TL kira ödediği Limak’a ait binanın yeni kiracısı Çevre Bakanlığı oldu. Bakanlığın Limak’a 12 ayda 15 milyon TL’ye yakın kira ödemesi bekleniyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamunun hizmet binası kiralamalarına kısıtlamalar da getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi henüz ilk haftasını doldurmadan delindi.

Son kiracısı aylık 800 bin 131 TL kira bedeli ile Et ve Süt Kurumu olan Ankara'daki binanın sahibi olan Limak, bir yıl boş kalan bina için yeni kiracı ile sözleşme imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın binanın yeni kiracısı olduğu bildirildi.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni delerek 15 katlı gökdelen kiralayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın binanın içini baştan aşağıya yenilediği de öne sürüldü. Bakanlığın kiralamasına tepki gösteren CHP Milletvekili Gülcan Kış, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni anımsatarak, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diye konuştu.

BAKANLAR ALDIRIŞ ETMİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu tasarruf tedbirlerini açıklarken “Kamuda yeni bina kiralanmayacağını, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracaklarını” vurguladığına dikkati çeken CHP'li Kış, “Bir taraftan yoksullaştırılan halktan tasarruf yapılması istenirken diğer taraftan bakanlar tasarruf tedbirlerine aldırış etmiyor” diye konuştu.

BirGün’e bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları, ESK’nin son ödediği kiranın 800 bin 131 TL olduğunu anımsatarak, “Aradan 13 ay geçti. Şu an kiranın yüzde 25 zam oranı baz alındığında 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

HABERİNİZ VAR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tasarruf genelgesine rağmen yaptığı kiralamayı TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kış, şu sorulara yanıt aradı:

• Sayın Bakan, “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi” olarak kamuoyuna duyurduğunuz açıklamanın üzerinden daha bir hafta bile geçmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde 15 katlı bina kiraladığını biliyor musunuz?

• Çevre Bakanlığı’nın böylesine yüksek maliyetli bir bina kiralamasını ve binanın içini tamamen yenilemesini doğru buluyor musunuz? Bu onayı sizden mi aldı? Kiralama gerekçesi nedir?

• Açıklanan tasarruf tedbirleriniz, başta kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı olarak tepkilere neden olurken tasarrufu emekçilerden, emeklilerden ve fakirleşen halktan yapmak doğru bir politika mıdır?

• Tasarruf önlemleri kapsamında, toplumunda beklentisine binaen, Saray harcamaları, uçaklar, konvoylar ve korumaları kapsayan yüksek harcamalara yönelik ek bir tasarruf paketi açıklayacak mısınız?

21.8 MİLYON TL ÖDENDİ

Görevleri arasında yurttaşa ucuza et satmak da olan Et ve Süt Kurumu, Bakanlığın kiraladığı binayı Ocak 2018-Nisan 2023 döneminde kullandı.

Kurumun, Limak’a ödediği yıllık kira tutarları şöyle: