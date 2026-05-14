Devlete borç da kredi kartından

Milyonlarca yurttaş, mutfak giderleri kira harcamaları gibi temel harcamalarını karşılamakta zorlanırken geçimlerini borçlanarak sağlamaya çalışıyor. Temel ihtiyaçların yanı sıra zorunlu ödemeler de kredi kartı limitlerini şişiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde kredi kartlarıyla yapılan vergi ve kamu ödemeleri dikkat çekici biçimde arttı. 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 227 milyar 817 milyon lira olan vergi ve kamu harcamalar, 2026’nın aynı döneminde yüzde 116,3 artışla 492 milyar 832 milyon liraya yükseldi. İşlem adedi ise 42,3 milyondan 52 milyona çıktı.

Bankaların çeşitli kampanyalarıyla da teşvik edilen vergi ve kamu ödemeleri için kredi kartı kullanımı giderek artmaya başladı. Sadece Mart ayında yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140,9 oranında büyüdü.

Mart’ta ayında toplam 2 trilyon 170 milyar lirayı bulan kredi kartı harcamalarının 188,8 milyar liralık bölümünü vergi ve kamu ödemeleri oluşturdu. Böylece her 100 liralık harcamanın yaklaşık 9 lirasını vergi ve kamu ödemeleri oluşturdu. 2025 yılının Mart ayında ise 100 liralık kart harcamasının 5 lirasını bu kalem oluşturuyordu.

AĞIRLIK GIDA VE MARKETTE

Ocak-Mart döneminde kredi kartlarıyla yapılan en büyük harcama kalemini 1 trilyon 123,8 milyar lirasını market ve alışveriş merkezleri oluşturuyor. Kredi kartlarıyla yapılan market harcamaları 2025 aynı döneminde 746,6 milyar lira olan tutarındaki harcama yüzde 50,5 oranında büyüdü. Yemek harcamaları da aynı dönemde 181,5 milyar liradan yüzde 53,8 artışla 279,1 milyar liraya çıktı. Çeşitli gıda harcamaları da 285,3 milyar liradan yüzde 42,7 artışla 407,1 milyar TL’ye ulaştı.

Mart ayında kredi kartlarıyla yapılan her 100 liralık harcamanın 19 lirasını market alışverişleri oluştururken, 4 lirası yemek, 7 lirası ise çeşitli gıda harcamalarına gitti.