‘Devleti aciz gösterdi’ diye derneği kapattılar

Haber Merkezi

Köyleri yakılan ve zorla göçertilenlerin aralarındaki dayanışmaya geliştirmek amacıyla 2016’da İstanbul’da kurulan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) hakkında verilen fesih kararının gerekçeli kararı açıklandı.

Bakırköy 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, GÖÇİZDER Eşbaşkanları Kamile Kandal ile Mehmet Boğatekin’in aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında dernek faaliyetleri nedeni açıklan "örgüt üyesi olmak" davasına işaret edildi.

Gerekçeli kararda, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 kişi hakkında beraat kararı verdiği hatırlatıldı. Gerekçeli kararda, beraat kararı nedeniyle, bu kararın derneğin feshi kararına gerekçe yapılamayacağı belirtildi. Gerekçeli kararda, dernek yönetimi ve üyelerine yönelik soruşturmada, dernek binasında bulunan materyallere el konulduğu, buradaki materyallerde yazı, değerlendirme ve toplantılarda kullanılan "yerel güçler, abluka, iç savaş" gibi değerlendirmelerin yer aldığı, bu ifadeler "devleti aciz gösterilmesi" şeklinde yorumlandı.