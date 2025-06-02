Devleti en büyük kiracı yaptılar: Önce taşınmazı sat, sonra kiraya bat

AKP iktidarlarında çok sayıda kamu taşınmazı, haraç mezat elden çıkarıldı. Kamu taşınmazlarına yönelik hoyrat satış politikası nedeniyle devlet, en büyük kiracı durumuna düşürüldü. Kamu kurumları, hizmet binaları için fahiş kiralar ödemek zorunda bırakıldı.

Kamunun giderek artan kiralama giderine karşı yayımlanan tasarruf tedbirleri paketlerine kısıtlayıcı hükümler konuldu. Tasarruf paketlerinde, kamu adına yeni bina kiralanmaması ve mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması gerektiği belirtildi.

ÇARPICI TABLO

Tasarruf önlemleri de çok sayıda kamu taşınmazının adeta yok pahasına elden çıkarıldığı AKP iktidarındaki fahiş kira giderlerine engel olamadı. Devletin kasasından hemen her yıl yüz milyonlarca liralık kira ödemesi çıktı. BirGün’ün ulaştığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet binası için ödediği kira tutarı da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’nın Söğütözü semtinde bulunan hizmet binası için 4 Kasım 2023 tarihinde kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 4 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ödenecek kira tutarı belirlendi. Sözleşme kapsamında bakanlığın, aylık 3 milyon 618 bin 756 TL kira ödemesi kararlaştırıldı. Kiranın, sözleşme sonunda TÜFE oranında artırılacağı kaydedildi.

Kira sözleşmesi kapsamında bakanlığın 12 ayda ödediği kira tutarının toplamı, 43 milyon 425 bin 72 TL olarak hesaplandı. Bakanlığın 2025 yılı kirasının ise 60 milyon TL’ye dayandığı öne sürüldü.

TAHSİSE KAPI KAPALI

Ankara'daki hizmet binası için 43,4 milyon TL kira ödeyen bakanlığın, Ankara Keçiören’de bulunan bir Hazine taşınmazının tahsisini reddetmesi ise dikkati çekti. Edinilen bilgiye göre, Keçiören’deki 8 bin 744 metrekare Hazine arazisi, “Sosyal Hizmet Merkezi ve Aktif Yaşam Merkezi” yapılmak üzere 17 Ağustos 2023 tarihinde bakanlığa tahsis edildi. Bakanlık ise 23 Ekim 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Dairesi’ne yazı yazarak, tahsisin iptalini istedi. Talep üzerine 13 Ocak 2025 tarihinde tahsisin iptal edildiği öğrenildi.